“Ora acceleriamo, Inglese titolare”

Conferenza stampa dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita casalinga con il Picerno, in programma sabato sera alle 20.45.

PICERNO. “Studio tanto l’avversario, i dettagli fanno la differenza. Loro non hanno 7 punti per caso. Il Picerno ha un’idea di gioco precisa e leggibile. Il Benevento magari ti sollecita dal punto di vista individuale, loro per il modo di occupare gli spazi. Il nostro atteggiamento determinerà il tipo di partita. E’ il momento di spingere sull’acceleratore. Scontro al vertice? E’ prematuro”.

FORMAZIONE. “Non recuperiamo solo D’Andrea e Jimenez, ma anche Verna, Montalto e Gega. Normale che non siano al top della condizione, ma essere disponibili anche parzialmente è positivo per loro e per me. Mi serve l’intero organico a disposizione per poter utilizzare tutte le frecce del mio arco. D’Andrea può occupare le tre posizioni offensive. Jimenez ha grandi qualità, neppure lui ha ancora piena consapevolezza delle sue capacità. Di Tacchio? Ci spiace averlo perso. E’ un ragazzo straordinario, un esempio in campo e fuori. Cambia poco a livello tattico, cambia qualcosa sul piano delle caratteristiche dei centrocampisti da schierare. Quaini è un giocatore completamente diverso da Ierardi: avremo meno fisicità, guadagneremo in costruzione”.

INGLESE. “E’ venuto qui con grande voglia. Come tutti noi, ha scelto Catania perché ha pensato potesse rappresentare il contesto giusto. Roberto sta crescendo come il resto del gruppo. E’ un giocatore che vede il gioco come pochi. Domani giocherà dal primo minuto”.

LUNETTA. “Titolare in un’altra posizione? Vedrete domani. Sinora l’ho utilizzato in avanti anche a causa della carenza di soluzioni. I giocatori con gamba e qualità tecniche come lui possono interpretare quel ruolo. Quando avremo tutti gli attaccanti a pieno regime, non sarà necessario impiegarlo da punta. E’ comunque un’arma in più anche in questo senso”.

MODULO. “Non bisogna fissarsi sui moduli. Conta il modo di stare in campo e di occupare gli spazi, non i numeri”.