CATANIA – L’Azienda metropolitana trasporti e sosta Catania informa che in occasione dello sciopero nazionale degli autoferrotranvieri di 24 ore proclamato per il 20 settembre 2024 da Cub Trasporti, il servizio potrebbe subire variazioni. Il personale aderente all’iniziativa si asterrà dal servizio dalle 10.30 alle 18 e dalle 21 al termine del servizio. Il resto del personale si asterrà dal servizio per l’intera durata del proprio turno di lavoro.