Le dichiarazioni dell'allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita in trasferta contro la Juventus Nex Gen, in programma sabato alle 18.30.

SETTIMANA. “Abbiamo lavorato bene, ho visto i ragazzi sereni e determinati. L’aspetto difficile non è ottenere la prima vittoria, ma restare concentrati e non perdere di vista l’obiettivo. Non dobbiamo essere figli del risultato, ma di un processo costante di miglioramento”.

AVVERSARIO. “Quello della Juventus Next Gen è un progetto molto interessante. Ho avuto l’occasione di sfidarli nella scorsa stagione, hanno sempre allestito squadre di grande tecnica e fisicità. Potrebbero incontrare qualche difficoltà iniziale nel processo di crescita dei giovani, ma gli ultimi risultati hanno detto che si tratta di una squadra imprevedibile, da affrontare con grande attenzione. Sarà un test importante per noi al fine di alzare il livello”.

PROGRESSI. “Contro il Benevento ho visto miglioramenti nella circolazione della palla e nell’aggressività. Dobbiamo crescere sul piano delle scelte e nella continuità di rendimento nell’arco dei 90 minuti e aiutare chi è un po’ più indietro nella conoscenza dei meccanismi del gruppo. Siamo una squadra sul pezzo. I ragazzi hanno capito che la resistenza mentale e la continuità di risultati nel calcio fanno la differenza. Dobbiamo capitalizzare la vittoria contro il Benevento”.

INDISPONIBILI. “Non recuperiamo nessuno dei 5 giocatori assenti contro il Benevento per la partita contro la Juventus Ng, ma la situazione è in netto miglioramento”.

Si va verso una conferma dell’undici che ha sconfitto il Benevento. L’unico margine di dubbio riguarda le possibili scelte in avanti, dove Lunetta, esterno sinistro, rimane comunque favorito su Stoppa per il ruolo di attaccante di movimento. Inglese ha ancora minutaggio limitato e verrà usato come opzione a partita in corso. Intanto il club etneo ha girato in prestito all’Ancona il portiere lituano Klaidas Laukžemis, 19 anni, prelevato in estate dall’Imolese.