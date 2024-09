Chiuse corsie di sorpasso su tratto tangenziale etnea

CATANIA – Fino al 25 ottobre le corsie di sorpasso della tangenziale ovest di Catania, dal km 13,200 al km 12,500 e viceversa, in entrambe le direzioni, resteranno interdette al traffico per poter completare i lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza spartitraffico. Nel dettaglio, è stata disposta la chiusura al traffico della corsia di sorpasso, dal km 12,500 al km 13,200, in direzione Siracusa, in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio, e la chiusura al traffico della corsia di sorpasso, dal km 13,200 al km 12,500, in direzione Messina, in corrispondenza dello svincolo di San Giorgio.