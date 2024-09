Nella notte catanese ubriachi, abusivi e ladri

CATANIA – La polizia di Catania ha pescato altri 4 parcheggiatori abusivi durante i controlli serali nelle zone della movida e al lungomare; oltre alle multe, per due di loro (un 21enne e un 63enne) è scattata la denuncia per la violazione del Dacur, in quanto gli era stata inibita la frequentazione di quell’area.

Sempre nella notte catanese un 37enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza. Gli agenti hanno poi notato un ragazzo che si aggirava con atteggiamento sospetto tra le auto in sosta: lo hanno sottoposto a perquisizione trovandogli addosso un martellino frangivetro, di quelli utilizzati per le macchine. Anche il 18enne, che aveva precedenti per furto di moto, è stato denunciato.