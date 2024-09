Sfida a coltellate in centro: ucciso un ragazzo

SANTA CROCE CAMERINA (RAGUSA) – E’ di un morto e un ferito il bilancio di una sanguinosa lite avvenuta ieri sera a Santa Croce Camerina, in via Garibaldi. Due immigrati, secondo numerose testimonianze raccolte dalle forze dell’ordine, si sono affrontati a coltellate in pieno centro cittadino, non distante dalla piazza principale e dal municipio. Uno dei due, un tunisino di 21 anni, è crollato a terra esanime, colpito da alcuni fendenti; l’altro, ferito vistosamente, è riuscito ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. A Santa Croce Camerina era in programma la festa in onore di santa Rosalia, con la processione che si svolgerà domani. In segno di lutto sono stati sospesi i fuochi d’artificio e il comune ha annullato le manifestazioni.