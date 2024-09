Morti soffocati

PALERMO – Anche i coniugi Bloomer, Jonathan (presidente della Morgan Stanley international) Judit Elizabeth, sono morti per soffocamento. E’ l’esito delle autopsie eseguite stamattina sui corpi di due delle sette vittime del naufragio del Bayesian, il veliero affondato davanti alle coste di Palermo il 19 agosto. Saranno ora gli esami istologici a stabilire se la coppia è morta perché, dopo aver trovato una bolla d’aria in cabina, ha esaurito l’ossigeno oppure se è deceduta per annegamento.

Dall’istituto di medicina legale non trapelano indiscrezioni sull’eventuale presenza di acqua nei polmoni dei Bloomer. Domani verranno conferiti gli incarichi per le autopsie sui corpi del magnate inglese Mike Linch e della figlia 18enne Hannah. Gli accertamenti medico legali sul cuoco, unico dell’equipaggio a perdere la vita, non sono stati ancora fissati: lo chef era di Antigua, per cui la Procura sta tentando di notificare ai familiari l’atto. Per il naufragio sono indagati il comandante del veliero, l’ufficiale di macchina e il marinaio che era in turno in plancia.