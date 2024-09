CATANIA – Stamattina a Catania è stato presentato ai dipendenti dell’ospedale Garibaldi il nuovo direttore sanitario Mauro Sapienza. Specializzato in medicina interna, malattie infettive e malattie del fegato, è alla sua prima esperienza con questo ruolo, ma ha alle spalle un’attività ultra-ventennale nella gestione di strutture complesse. “Il mio – ha detto Sapienza – è un ritorno pieno di emozione, in quanto ho tanti ricordi legati al mio lavoro svolto per tanti anni tra le corsie del Garibaldi. Conosco gran parte dei professionisti che operano in questa azienda e insieme sapremo raggiungere gli obiettivi prefissati”.