LICODIA EUBEA (CATANIA) – I carabinieri di Licodia Eubea hanno arrestato un 20enne di Mazzarrone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari sono intervenuti ieri pomeriggio in seguito alla segnalazione al 112 di alcuni cittadini, preoccupati per la condotta di guida dell’autista di una Bmw, con a bordo 3 persone, che sfrecciava pericolosamente per le vie del centro. Rintracciata l’auto in via Botteghelle, nonostante l’attivazione di sirena e lampeggianti, il conducente ha dato gas al motore iniziando così un inseguimento con i carabinieri, conclusosi sulla provinciale 38/III a Licodia Eubea, in piena campagna.

Nelle fasi conclusive della fuga, uno degli occupanti ha lanciato dal finestrino dell’auto una piccola busta di plastica, recuperata dai carabinieri, con dentro 10 dosi di marijuana. I tre fermati, tutti ventenni, non hanno saputo dare spiegazioni sul loro comportamento finché, alle contestazioni mosse loro dai carabinieri su quell’involucro con la droga, uno dei tre si è assunto la responsabilità e ha anche consegnato un pacchetto di sigarette contenente alcuni grammi di hashish. Inoltre, all’interno di una tracolla sono stati trovati 140 euro. E ancora, nell’abitazione del giovane in via Licata, condivisa con i genitori, i militari hanno trovato nella sua stanza da letto una dose di cocaina, un bilancino di precisione e il materiale di confezionamento necessario per la preparazione delle dosi.