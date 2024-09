CATANIA – Proseguono i controlli della polizia negli stabilimenti balneari della fascia costiera catanese, in particolar modo quelli frequentati dalla movida. Nei giorni scorsi, in uno dei lidi del litorale di viale Kennedy sono state riscontrate alcune irregolarità legate al rapporto di lavoro di un solo dipendente. In particolare, è emerso un caso di lavoro nero, come appurato dall’Ispettorato del Lavoro, per cui è scattata una sanzione di 3.900 euro.