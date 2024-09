Lampedusa: il video del salvataggio in mare

Questa mattina a circa 10 miglia da Lampedusa la guardia costiera ha soccorso un’imbarcazione alla deriva, ormai semisommersa e in procinto di affondare, con 7 migranti a bordo, tutti uomini di nazionalità siriana. Erano esausti e sono stati portati nell’isola. Hanno dichiarato di essere partiti l’1 settembre dalla Libia in 28 (tra cui 3 minorenni), 21 dei quali sarebbero caduti in mare per le avverse condizioni metereologiche. Sono in corso le ricerche dei dispersi.

La barca si è capovolta dopo circa un giorno di navigazione, quindi ancora in acque territoriali libiche. I 7 superstiti sono stati per tre giorni alla deriva, sul natante capovolto, fino a quando non sono stati intercettati e salvati in acque territoriali italiane. A loro dire sul natante c’erano soltanto sudanesi e siriani.