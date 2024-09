Blatte e sporcizia nel ristorante catanese

CATANIA – I carabinieri del Nas di Catania dopo un controllo hanno sequestrato un ristorante nel centro storico per gravissime carenze igienico sanitarie, quali presenza di blatte e sporco diffuso, e 358 chili di alimenti. Inoltre, è stata riscontrata la presenza nel locale di alimenti congelati del cui stato non venivano messi a conoscenza i clienti. Il titolare è stato denunciato. Da ulteriori accertamenti è emerso che parte dei prodotti sequestrati erano stati forniti da un secondo ristorante della zona industriale di Catania sottoposto anche questo a controllo con conseguente sequestro di alimenti per cattivo stato di conservazione. Anche in questo caso il titolare è stato denunciato.