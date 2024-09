La conoscono nel locale catanese, la picchiano e la rapinano

CATANIA – Un 25enne milanese e due cittadini stranieri di 21 e 26 anni, tutti con precedenti penali sono stati arrestati con l’accusa di aver aggredito e rapinato una ragazza del Nord Italia conosciuta durante una serata trascorsa in un night club di Catania. E’ stata la stessa donna a chiamare i carabinieri, che grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza hanno ricostruito quello che è successo: la giovane, al termine di una serata trascorsa nel locale notturno, avrebbe accettato un passaggio in auto offerto dai tre, che all’arrivo in un b&b di Giardini Naxos, dove alloggiavano, l’avrebbero aggredita e le avrebbero sottratto il cellulare e 160 euro in contanti, procurandole anche delle lesioni.