PATERNO’ (CATANIA) – La squadra dei vigili del fuoco di Paternò è intervenuta stamattina per un incidente stradale tra due auto e un camion in via Mongibello. Due persone sono state trasportate in ospedale in codice giallo dai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno estratto una persona da una delle auto coinvolte e messo in sicurezza l’area. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia municipale.