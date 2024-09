L’urlo di Carmen per la raccolta differenziata

CATANIA – Accendere i riflettori sul problema dell’abbandono selvaggio dei rifiuti e promuovere una maggiore consapevolezza sulla necessità del corretto smaltimento attraverso la raccolta differenziata. E’ l’obiettivo di “Catania è Casa”, la campagna di comunicazione ambientale promossa dall’amministrazione Trantino con un piano multicanale che, avviato nel luglio scorso, prosegue con un programma promozionale che si estende adesso a impianti di affissione, bus e metro. Tutte iniziative che mettono al centro i catanesi, con eccellenze, talenti, buoni esempi, personaggi iconici accomunati dalla volontà di dire basta alle cattive abitudini e di fare appello al senso civico e alla capacità e responsabilità di ognuno di fare la differenza, per il bene di tutti, per il futuro di Catania.



In sintonia con i valori e gli obiettivi della campagna, hanno aderito gratuitamente al progetto, prestando il loro volto con entusiasmo e disponibilità, la cantautrice Carmen Consoli, la schermitrice Alberta Santuccio, il cantautore Mario Biondi, l’attrice Ester Pantano, l’allenatore della squadra Under 19 del Catania Football Club Marco Biagianti, la cantautrice Anna Castiglia, lo specialista street food Gaetano Finocchiaro, l’alunno di seconda elementare Alessandro. Simboli e icone di ciò che la città può esprimere in termini di talento, arte, cultura, bellezza, responsabilità e impegno, insieme per Catania a rappresentare un appello corale a fare la differenza, una chiamata all’azione e all’educazione, civica ed ambientale, un invito a dare il proprio contributo alla costruzione di un domani migliore.

I messaggi di sensibilizzazione per la riduzione dei rifiuti ed il corretto smaltimento sono veicolati attraverso i canali ufficiali del Comune di Catania e il sito web dedicato alla campagna https://www.cataniaecasa.it/. Contenuti di carattere educativo per gli studenti sono in fase di programmazione in collaborazione con la piattaforma di e-learning Tutì.