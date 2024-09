Catania: stop ai paninari della stazione

CATANIA – Emesso un provvedimento di sospensione temporanea di 15 giorni dell’attività per occupazione abusiva di suolo pubblico, per tre paninari titolari di altrettanti food truck situati in piazza Giovanni XXIII, davanti alla stazione ferroviaria. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento emesso dal comune di Catania, con apposita ordinanza, perché in modo abusivo erano stati posizionati tavoli e sedie negli spazi davanti alle attività, senza le previste concessioni, in modo recidivo. In tre diverse occasioni, infatti, carabinieri e polizia locale avevano proceduto anche al sequestro amministrativo di 135 sedie in plastica e 36 tavoli in plastica, posti sul suolo pubblico in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo, i quali adesso sono stati definitivamente confiscati, contestualmente alla notifica del provvedimento di sospensione delle tre attività.