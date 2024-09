Irrompono nel locale: uccisa una diciannovenne

MOLFETTA (BARI) – Una ragazza di 19 anni, la barese Antonia Lopez, è stata ferita a morte con colpi di arma da fuoco durante una lite avvenuta la notte scorsa in un locale di Molfetta, il Bahia. Tre i feriti. Sarebbero coinvolti esponenti di un clan mafioso del rione Japigia. “È stato un attimo – racconta Nicola Spadavecchia, titolare del locale sul mare -. Erano le 2.45, verso la fine della serata, quando questi ragazzi sono arrivati. Io non ero in pista, ero nel mio ufficio, questo gruppo è entrato e in pochissimo si è scatenato l’inferno. La sicurezza è intervenuta ma era tardi per la 19enne”.