ACI CASTELLO (CATANIA) – La polizia ha scoperto una stalla abusiva in una via del centro di Aci Castello. Un 42enne aveva trasformato il suo garage in una sorta di stalla, tenendo un cavallo in condizioni del tutto inadeguate al punto da generare non poca sofferenza all’animale. Il locale era fatiscente e chiuso con un lucchetto. I veterinari dell’Asp hanno sanzionato il 42enne per 9 mila euro e lo hanno sollecitato a trovare una giusta collocazione per il cavallo.