Incidente stradale mortale sulla A19

RESUTTANO (CALTANISSETTA) – Incidente stradale mortale all’altezza del km 82 dell’autostrada A19 Palermo-Catania: ad essere coinvolti due veicoli. Una persona che si trovava a bordo di uno dei mezzi è deceduta. A causa della gravità del sinistro si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. Il tratto, in direzione Palermo, all’altezza di Resuttano, è stato chiuso al traffico il tempo utile per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti per risalire alle cause dell’incidente: sul posto intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per i rilievi del caso.