Incidente allo stadio: tifoso del Catania perde un dito

Un tifoso del Catania, in trasferta a Biella per la partita di campionato contro la Juventus Next Gen (foto Catania Fc Facebook), ha perso un dito arrampicandosi sulla rete di recinzione del campo durante l’esultanza per il primo gol dei rossazzurri. La fede nuziale è rimasta incastrata nella ringhiera staccando di netto il dito, poi recuperato da un altro spettatore. Il tifoso è stato trasportato in ambulanza in un primo momento al nosocomio di Biella e successivamente, vista la delicatezza dell’intervento, è stato trasferito in un presidio ospedaliero di Torino.