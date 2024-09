In Sicilia ultimo picco africano, poi sarà autunno

Dopo il passaggio dell’ultimo picco di caldo africano al Sud, è in arrivo sull’Italia un fronte freddo che da domenica provocherà un forte calo termico e poi sarà autunno per tutti. Le temperature scenderanno nelle prossime ore a iniziare dal Nord Italia e gradualmente anche al Centro. Resisterà ancora un po’ il caldo in Sicilia dove sono previste massime fino a 35 gradi a Siracusa, 34 a Catania, 31 ad Agrigento, Messina e Ragusa.

Intanto al Centro Nord arriveranno rovesci a carattere irregolare con acquazzoni su Nord-Est, Lazio, Abruzzo e Molise, poi dal pomeriggio gli ombrelli si apriranno o resteranno aperti su Basso Veneto, Romagna, Marche e medio-basso versante adriatico; non mancheranno dei piovaschi alternati al pieno sole sul basso Tirreno, in un ambiente termico ‘nordafricano’. Da domenica, però, cambierà tutto e il termometro scenderà ovunque, anche al Sud. Le massime crolleranno, Siracusa e Catania passeranno rispettivamente da 35 e 34 gradi a 29 e 28: il calo termico sarà quasi ovunque sensibile e compreso tra 6 e 10 gradi in meno.