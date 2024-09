CATANIA – Multa di 2.000 euro per la titolare 43enne di un locale di Catania specializzato in kebab, lungo via Etnea: è risultato privo del manuale di autocontrollo Haccp. Questo manuale, che si basa sulle linee guida stabilite dal particolare protocollo, è fondamentale per la prevenzione dei rischi alimentari, perché permette agli operatori del settore di non perdere di vista i punti critici che si possono riscontrare nei processi di lavorazione svolti all’interno dell’attività commerciale.