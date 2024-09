Immortalato mentre lancia il sacco dall’auto

MASCALUCIA – Prosegue la task force del comune di Mascalucia contro gli incivili dei rifiuti. Le telecamere attive nel territorio hanno colto un cittadino intento a gettare dall’automobile in corsa un sacco di immondizia in corrispondenza di via Belpasso Pedara. Le immagini acquisite dalla polizia locale, coordinata dal comandante Orazio Vecchio, hanno consentito di risalire all’autore dell’illecito, per cui scatteranno le sanzioni a norma di legge. L’auto del reo è stata inoltre oggetto di approfondimento amministrativo, con eventuali ed ulteriori sanzioni da irrogare. “Il lavoro sinergico con la polizia locale e l’assessore Mario Marino prosegue con ottimi risultati – dichiara il sindaco Vincenzo Magra -. Chi getta rifiuti abusivamente commette un illecito. Tale inqualificabile atto, inoltre, comporta un aggravio dei costi per la rimozione dei rifiuti. Per questa ragione, continueremo ad intercettare e sanzionare chiunque trasgredisca pensando di restare impunito”.