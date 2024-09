Cade dall’altalena, colpita in testa muore a 6 anni

VILLONGO (BERGAMO) – Tragedia a Villongo, in provincia di Bergamo. Una bambina di 6 anni mentre si trovava in un parco in compagnia della madre, è caduta da un’altalena per disabili che, proseguendo nella sua oscillazione, le avrebbe colpito violentemente la testa, facendole perdere i sensi. Allertati dai presenti che hanno assistito all’incidente, gli operatori del 118 sono intervenuti e hanno tentato di rianimare la piccola per diversi minuti. La bimba, nata in Italia da genitori di origini marocchine, è stata trasportata con l’elisoccorso in ospedale ma i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.