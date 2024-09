“Ho mangiato troppo, dovevo passeggiare”

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per evasione dai domiciliari un pregiudicato 63enne. Durante controlli in viale Nitta a Librino i militari lo hanno riconosciuto e fermato, accertando che quel giorno e a quell’ora il 63enne non avesse alcuna autorizzazione per allontanarsi da casa. Colto sul fatto, ha tentato di giustificare la sua evasione raccontando di aver mangiato troppo a pranzo e aver sentito la necessità di passeggiare per “alleggerirsi un po’”. Naturalmente a nulla sono valse le sue scuse ed è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.