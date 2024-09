“Fatto un buon lavoro, siamo competitivi”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia dell’esordio casalingo in campionato contro il Benevento, in programma lunedì sera alle 21.15 (su Telecolor, dalle 20.45, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva martedì alle 22.15, dopo Corner).

NUOVI ARRIVI. “Stoppa, De Rose, Guglielmotti e Lunetta sono disponibili. Solo Inglese è un po’ indietro rispetto agli altri, ma ho visto nei suoi occhi la voglia di recuperare rapidamente il tempo perduto. Non dobbiamo avere fretta, però. Jimenez si è allenato con noi solo da ieri perché prima ha avuto la febbre. Voglio ringraziare i giocatori fuori dal progetto: si sono comportati da professionisti”.

BENEVENTO. “E’ sempre stata una protagonista del girone negli ultimi anni. Le squadre di Auteri ti sollecitano tanto. Questa partita arriva al momento giusto, ci consentirà di capire a che livello mentale e di concentrazione siamo arrivati. E’ un test di livello”.

MERCATO. “Ho detto ai ragazzi che questa situazione ci ha uniti e rafforzati ancora di più. Ho visto i miei giocatori prendersi sulle spalle le problematiche di altri, questo vuol dire essere una famiglia. Il gruppo ha valori morali alti, è formato da persone vere. Considerate le dinamiche createsi e i paletti esistenti, penso sia stato fatto un buon lavoro ingaggiando elementi funzionali al progetto. Siamo una squadra competitiva. Ora tocca a noi accorciare i tempi per arrivare al top. Mi premeva scegliere gli uomini ancor prima che i giocatori. Abbiamo formato un attacco con individualità di caratteristiche diverse, dovremo vedere come si integreranno tra di loro ma abbiamo messo i tasselli giusti. Per trovare l’intesa migliore servirà del tempo”.

FORMAZIONE. “Mi porto dietro qualche dubbio. Deciderò solo alla fine. In porta dispongo di due soluzioni valide: Bethers si sta comportando egregiamente, Adamonis è un portiere importante per la categoria. Verna ha rimediato un’infrazione al costato nella partita di Potenza, contiamo di recuperarlo per il prossimo impegno. Montalto ha accusato un affaticamento a un polpaccio due giorni fa: lo staff sanitario farà ulteriori accertamenti per capire se potrà essere disponibile la prossima settimana”.

PELLIGRA. “Essere tutti qui oggi e vedere la gente che è venuta ad abbracciarci mi ha fatto vedere ciò che vorrei succedesse tutto l’anno. Stare tutti uniti – squadra, società e pubblico – può solo farci bene”.



Di seguito, nella grafica diffusa dalla società, la numerazione ufficiale per la stagione 2024-2025.