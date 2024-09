Nuova rissa tra tifosi del Palermo

Nuova rissa tra i tifosi del Palermo della curva nord e della curva sud poco prima della prima partita in casa dei rosanero con il Cosenza. Pare che sia il seguito di quanto visto a Cremona dopo l’episodio del furto della maglietta donata da Blin a una bambina, poi restituita dopo la rissa. Stasera nell’area in cui ci sono i furgoni della ristorazione, c’è stata un’altra scazzottata durata una decina di secondi. Alla rissa hanno partecipato più di venti persone. Sono intervenuti i poliziotti per sedare la lite. La tensione tra le due fazioni della stessa tifoseria resta molto alta.