“Dobbiamo essere più ambiziosi”

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro il Monopoli, in programma domenica alle 20.45 (su Telecolor, dalle 20.15, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

INFORTUNI. “Dispiace per Sturaro come per gli altri. Parliamo di persone che sanno trascinare. Stefano dovrà sottoporsi a visita di controllo: la lesione c’è. De Rose si sottoporrà a ecografia di controllo per verificare le condizioni del muscolo infortunato. Siamo pochi a centrocampo? Dobbiamo concentrarci sui giocatori a disposizione, troveremo la soluzione migliore. Verna sta bene, è in crescita. Guglielmotti è recuperato al 100%. Ierardi dovrebbe rientrare a Caserta”.

RENDIMENTO. “Il campionato è molto equilibrato, basta poco per alzare il livello. Dobbiamo insistere, i miglioramenti arriveranno. Continuare a incontrare squadre che attraversano un buon momento è un bene, significa avere la possibilità di misurarsi con realtà che ti sollecitano”.

CERIGNOLA. “Nel primo tempo con il Cerignola abbiamo creato i presupposti per segnare. Abbiamo sbagliato qualche scelta, dobbiamo rimanere lucidi. Con i ragazzi ci siamo soffermati sull’aspetto mentale visto nel secondo tempo. Dobbiamo sempre essere ambiziosi e credere di poter vincere in ogni momento”.

ATTACCO. “Contro il Cerignola Montalto non era al meglio per una botta e Inglese era un po’ affaticato. Sicuramente dobbiamo riempire di più l’area e restare sereni. A Stoppa, ad esempio, è mancato poco per segnare”.

MONOPOLI. “Squadra equilibrata e compatta, che riesce a capitalizzare al 100% le occasioni create”.