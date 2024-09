Catania: anticipa il cambio di stagione e ruba 4 giubbotti

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno denunciato per ricettazione un 45enne, già noto alle forze dell’ordine, per il furto di 4 costosi giubbotti da un negozio di un noto centro commerciale. I militari, durante controlli nel parcheggio, hanno notato il 45enne uscire dal centro commerciale, malgrado la temperatura esterna assai elevata, indossando un pesante giubbotto. Alla vista dei carabinieri, il 45enne ha subito accelerato il passo in direzione della sua auto. Gli investigatori lo hanno raggiunto e hanno ispezionato la macchina scoprendo che, all’interno, c’erano altri 3 giubbotti con le etichette. E’ stato così scoperto che tutti i capi, per un valore di alcune centinaia di euro, erano stati rubati poco prima da un negozio di abbigliamento. Il 45enne, alla richiesta di spiegazioni, ha preferito non spiegare quel suo improvviso “colpo di freddo”. I capi d’abbigliamento sono stati restituiti al direttore del negozio.