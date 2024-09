Catania piena di montagne: per pulirla pure i marines

CATANIA – Ieri la Gema ha rimosso cumuli enormi di spazzatura abbandonati dai catanesi alla rotonda del Faro. Le bonifiche hanno riguardato in particolare via Barcellona, via Abate Ferrara e viale della Regione. “Si continua a ricordare ai cittadini – dice l’azienda – il divieto di abbandono rifiuti, che comporta anche il provvedimento penale. Inoltre ogni conferimento in discarica costa al servizio 380 euro a tonnellata, costo che va poi a gravare sul calcolo della Tari”.

Sabato prossimo in via Zammataro tornerà “PuliAmo Catania”, iniziativa che coinvolgerà anche 40 marines di Sigonella. Gema fornirà le attrezzature utili alla pulizia della strada, oltre a due cartelli di “Divieto di abbandono rifiuti”, come quelli già affissi in zone a rischio di creazione di cumuli di rifiuti non differenziati.

Continua infine il piano di spazzamento meccanizzato della cenere vulcanica. Di seguito le date, le vie e i divieti di sosta previsti fino al 7 settembre:

giovedì 5 settembre divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 6 settembre nelle vie Oliveto Scammacca e Ramondetta;

venerdì 6 settembre divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Metastasio e Giacomo Leopardi; divieto di sosta dalle 18 alle 4 del 7 settembre nelle vie Agostino de Cosmi, Franchetti e Ferrante Aporti;

sabato 7 settembre divieto di sosta da mezzanotte alle 10 nelle vie Giovanni Lavaggi e Pier Luigi Deodato.