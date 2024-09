“Catania penalizzato? Solo un’ipotesi”

“Mi dispiace, ho parlato solo di un’ipotesi”. Così il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ad Antenna Sicilia e Telecolor chiarisce il suo pensiero dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione del Catania Fc a margine della presentazione della stagione teatrale del Bellini.

Reduce dall’incontro a Palazzo degli Elefanti, dove insieme con l’assessore Parisi aveva ricevuto il presidente rossazzurro Pelligra e il vicepresidente Grella, il primo cittadino aveva fatto riferimento a una penalizzazione in arrivo per il club etneo.

“La mia esperienza nel campo della giustizia sportiva – ha precisato Trantino ad Antenna Sicilia e Telecolor – mi ha insegnato che non bisogna essere necessariamente colpevoli per ricevere una sanzione. A volte basta un veniale errore come il tardivo invio di una fideiussione. Per questo motivo ho ipotizzato l’eventualità remota di una penalità aggiungendo che la squadra mi è sembrata talmente forte da non dovere temere nulla. Ma è un discorso puramente eventuale, tant’è che non c’è stato neppure un deferimento da parte della procura federale. Mi dispiace avere suscitato preoccupazioni che non hanno ragione di esistere sino a quando eventualmente, e sottolineo eventualmente, la giustizia sportiva non dovesse compiere qualche passo”.