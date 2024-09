CATANIA – Ci sarà anche il sindaco Enrico Trantino nella squadra che sabato prossimo alle 17 scenderà in campo allo stadio Cibalino di Catania per una partita di beneficenza. Con i consiglieri comunali e gli assessori della giunta di Palazzo degli elefanti il primo cittadino sfiderà la squadra amatoriale “Football Sicily Dc” di Palermo per sostenere le attività, rivolte ai più bisognosi, della parrocchia San Pio X della periferia di Catania. Ogni giocatore contribuirà con una quota all’iniziativa. L’ingresso al pubblico è gratuito.