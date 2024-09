CATANIA – La polizia di Catania ha eseguito il provvedimento di sospensione per 7 giorni dell’attività di un bar-centro scommesse, nella zona di via Vittorio Emanuele, ritenuto ritrovo di pregiudicati, come disposto dal questore di Catania. I poliziotti hanno appurato, in quattro distinte occasioni, l’assidua presenza di clienti con precedenti sia penali che di polizia, riscontrando come il bar-centro scommesse fosse un luogo di abituale ritrovo di pregiudicati per reati di particolare allarme sociale come spaccio di sostanze stupefacenti, furto aggravato, evasione, ricettazione, rapina, estorsione e partecipazione a giochi d’azzardo, rappresentando un concreto rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza.