MESSINA – Agenti della Squadra Mobile e della Sisco di Messina hanno arrestato quattro persone – un messinese di 43 anni, due catanesi di 55 e 38 anni e un siracusano di 37 anni – per detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. I poliziotti hanno notato lo scambio di un sacchetto che, passando di mano in mano, è stato poi riposto sotto il sedile anteriore dell’auto in uso al messinese. Quest’ultimo ha acceso il motore e avviato la marcia, ignorando l’alt degli agenti. La fuga è durata poco, il conducente è stato bloccato quasi nell’immediato. All’interno del sacchetto è stato trovato un chilo di cocaina. La successiva perquisizione nelle auto degli altri tre ha consentito di rinvenire altri 500 grammi di cocaina, occultati sull’auto dei due catanesi.