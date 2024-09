CATANIA – Domani pomeriggio a Catania nello storico Palazzo Valle si terrà il convegno “Trasformazioni: volontariato in azione” promosso dal Centro di servizio per il volontariato etneo. Sarà un’occasione di confronto “sull’impatto che il volontariato esercita sulle comunità locali, e sul suo ruolo come motore di cambiamento sociale”, dice il presidente del centro, Salvatore Raffa. La giornata si aprirà con la proiezione dell’instant video “Volontariato in azione”, che racconterà le attività svolte dai 100 volontari durante i workshop della mattinata.

L’inizio del convegno vero e proprio sarà segnato dai saluti del sindaco Enrico Trantino; quindi la tavola rotonda dal titolo “Il potere trasformativo del volontariato”. Paolo Ferrara, direttore generale di “Terre des hommes Italia”, presenterà “Dall’io al noi: storie di trasformazione e comunità”; seguirà la performance teatrale di Tiziana Di Masi, attrice di teatro civile, che porterà in scena un estratto del suo spettacolo “#IOSIAMO Dall’io al noi”, con l’obiettivo di mettere in luce la forza del cambiamento collettivo. L’iniziativa vedrà inoltre la partecipazione di oltre 150 volontari provenienti dalle province di Catania, Enna, Ragusa e Siracusa. Cinque i workshop, in altrettanti luoghi simbolo di Catania, “spazi che incarnano il cambiamento innescato dall’impegno civico. I partecipanti, guidati da coach esperti provenienti da tutta Italia, saranno coinvolti in attività di condivisione e riflessione, valorizzando l’impatto del volontariato sulle dinamiche urbane e sociali”.