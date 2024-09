CATANIA – Il questore di Catania ha emesso un avviso orale a carico del 50enne beccato mentre rubava parti di un’auto in un parcheggio dell’aeroporto di Fontanarossa. La polizia è risalita alla sua identità attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza e lo ha denunciato, riuscendo anche a recuperare e riconsegnare al legittimo proprietario le parti della macchina. L’avviso orale è stato emesso sulla base della condotta del 50enne, visti i suoi precedenti, ritenuto che possa essere considerato persona pericolosa per la sicurezza pubblica; in caso di violazione potrebbe essere sottoposto alla sorveglianza speciale.