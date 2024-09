Abbonamenti: testa a testa Catania-Palermo

Ha vinto il Palermo, ma di poco. Nella lotta a distanza per il numero finale degli abbonati il Catania ha concluso sabato con 12.873, al termine della campagna “Ti amo da morire”, mentre la società rosanero ha chiuso quota 13.680 (più di mille rispetto allo scorso anno). Se consideriamo che i rossazzurri giocano in Serie C e il Palermo in B, il risultato degli etnei è decisamente impressionante.

“Gli abbonati rappresentano una certezza e una grande forza per la squadra e per tutto il club – commenta il presidente rossazzurro Rosario Pelligra -: assicurando una presenza costante, che prescinde dai risultati e dai momenti più o meno felici, ci consentono di far brillare il Catania e Catania in ambito nazionale. La comunità che si riunisce al Massimino considera fondamentali le emozioni sportive e i rapporti umani generati dal calcio, ne siamo orgogliosi e al contempo sappiamo di avere una grande responsabilità. Ringraziamo tutti i sostenitori rossazzurri”.