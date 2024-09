CATANIA – Dopo aver vinto la battaglia legale contro l’ipotesi della privatizzazione, l’associazione pescatori sportivi Porto Ulisse ha organizzato stamattina una pulizia straordinaria del porticciolo catanese di Ognina in occasione della festa della Madonnina (le celebrazioni in onore della “Bambina” culmineranno sabato prossimo con la processione a mare). Ogni giorno i pescatori, avendo ottenuto che il porticciolo restasse libero alla pubblica fruizione, per rispettare l’impegno si occupano della pulizia dello spazio di approdo alle barche e del piazzale. Stamattina un nuovo esempio lanciato ai cittadini, perché mantengano la zona pulita.