Ha ammazzato la moglie a coltellate durante la notte nella loro casa davanti ai figli. di origini brasiliane di 38 anni. Il 54enne è stato fermato dai carabinieri a Montemaggiore al Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino. La 38enne di origini brasiliane se n’era andata da casa per le violenze subite dal marito ma non aveva voluto presentare denuncia. Ieri sera, senza avvertire i carabinieri, è rientrata ed è stata pugnalata.