Bolgia bis al Castello Ursino: ma per i boomer anche critiche

“Quel che per qualcuno è panem et circenses, per oltre 4.000 è stata voglia di stare insieme e divertirsi”. Il sindaco Enrico Trantino documenta sulla sua pagina Facebook il secondo Pomeriggio boomer che sotto il Castello Ursino ha riunito nuovamente una grande folla di catanesi, “grazie ai 19 dj che si sono alternati in consolle. Questa è la dimostrazione che la pedonalizzazione non provoca la desertificazione di piazza Federico di Svevia”.

Seguono tanti messaggi pieni di complimenti, ma anche parecchie critiche. “Se una serata organizzata sistema una stagione estiva disastrosa…”, commenta qualcuno. “Bellissima serata, ma Catania ha bisogno di tanto altro, io vedo una città che sprofonda sempre più, tra sporcizia e negozi chiusi”, incalza qualche altro. “Peccato che la musica abbia disturbato l’esecuzione del concerto di musica classica al teatro greco romano poco distante…”, ironizza un lettore. “State mettendo in fuga i residenti – scrive Cristina -. Non si può tollerare questo continuo casino sotto casa. Sequestrati in casa, pena il fatto di non trovare più parcheggio al rientro, impossibilitati a dormire per il fracasso… siamo forse cittadini di serie B?”.