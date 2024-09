Blitz di Scorsese ad Aci Trezza tra fritturina e pasta alla catanese

f.mag.) Il mito del cinema americano Martin Scorsese è stato avvistato ieri sera a cena ad Aci Trezza. “Ieri mattina ha chiamato la figlia per prenotare – racconta il titolare del locale che lo ha ospitato, la trattoria “Da Federico” -, poi sono venute le guardie del corpo per un ‘sopralluogo fotografico’, forse per far vedere prima al regista il locale e capire se fosse di suo gradimento”. Il regista premio Oscar si è presentato per l’ora di cena insieme alla figlia e a una terza persona (oltre all’immancabile scorta). Ha ordinato fritturina di paranza, pasta alla catanese con acciughe, alici e finocchietto e cernia alla marinara. Il tutto accompagnato da un vino Etna bianco. Solo un cliente del locale lo ha riconosciuto, scatenando poi la curiosità di tutti. Malgrado un primo stop della scorta, Scorsese si è prestato a qualche scatto coi fan e coi titolari del locale (foto Facebook trattoria “Da Federico”).