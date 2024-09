CATANIA – Un escursionista di Francofonte che si era perso sull’Etna è stato soccorso a quota 2.500 metri, sul versante sud non lontano dal Rifugio Sapienza. Privo di collegamento telefonico, ha perso l’orientamento nella fase di discesa. Il soccorso alpino lo ha trovato in apparenti buone condizioni di salute, per quanto provato.