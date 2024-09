Auto a fuoco in viale Mediterraneo: traffico in tilt

CATANIA – Stamattina, poco dopo mezzogiorno, i vigili del fuoco di Catania sono intervenuti per l’incendio di un’auto Audi A2 in viale Mediterraneo, diramazione dell’autostrada A18, sulla corsia in direzione San Gregorio. La persona alla guida si è messa in salvo prima che le fiamme si sviluppassero e coinvolgessero tutta la macchina. Sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale. Lunghe code si sono verificate lungo l’arteria che è rimasta chiusa fino a che non sono state ripristinate le ordinarie condizioni di viabilità.