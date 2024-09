Abusa di due colleghi nell’hotel di Giardini Naxos

MESSINA – I carabinieri di Taormina hanno arrestato un 38enne originario del nord Italia, per violenza sessuale aggravata e continuata commessa nei confronti di due ragazzi maggiorenni. Il fermo è avvenuto in Calabria, attuale luogo di lavoro dell’uomo, ma l’episodio sarebbe avvenuto a Giardini Naxos nel mese di giugno scorso ed è emerso dopo le denunce delle due vittime. Sulla base delle loro dichiarazioni insieme a quelle rese da alcuni testimoni, i carabinieri sono riusciti a risalire alle dinamiche dei fatti e acquisire elementi collegati al 38enne il quale, quando era dipendente di una struttura alberghiera a Giardini Naxos, in più occasioni avrebbe abusato sessualmente di due giovani colleghi. Per questo motivo l’uomo è stato rintracciato, arrestato e posto ai domiciliari.