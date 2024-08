Veliero affondato, c’è il video: “In 60 secondi la nave è sparita”

PALERMO – C’è un video ripreso dalle telecamere di una villa che si trova a 200 metri dal luogo del naufragio della Bayesian, che riprende la nave a vela mentre cala a picco davanti al porto di Porticello. “In appena sessanta secondi – racconta il proprietario della villa – si vede che la nave sparisce. Casualmente dopo il clamore della notizia ho guardato le telecamere. Me lo hanno detto i miei figli. Di una ventina di telecamere installate nell’abitazione solo una non è stata disturbata dal vento e dalla pioggia. Si vede benissimo quello che succede. Per l’imbarcazione non c’è stato nulla da fare. È sparita in pochissimo tempo”.

Proseguono intanto le ricerche dei 6 dispersi in mare. Sono riusciti ad aprire un varco nello scafo della Bayesian i sommozzatori dei vigili del fuoco e della capitaneria di Porto. Un’attività non semplice a 50 metri di profondità. Attraverso questo varco i sub dovrebbero poter entrare nell’imbarcazione dove si ritiene siano rimasti intrappolati i corpi delle sei persone che risultano ancora disperse.

Ed è diventato un vero e proprio quartier generale per investigatori e soccorritori il Domina-Zagarella di Santa Flavia (Palermo), la struttura dove sono ospitati i superstiti. Stamani gli uomini della Protezione civile regionale e della Croce Rossa hanno portato indumenti e generi di prima necessità ai sopravvissuti che vengono assistiti anche dal personale dell’hotel, che si è messo a disposizione. Da questo resort la Prefettura coordina le operazioni di ricerca in mare dei sei dispersi: il tycoon britannico Mike Lynch, 59 anni, la figlia diciottenne Hannah, il presidente della Morgan Stanley International Jonathan Bloomer, sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer, il legale di Lynch, Chris Morvillo e la moglie Nada.

Sono una cinquantina, tra investigatori e soccorritori, gli uomini che stazionano nel resort. C’è anche personale inviato dall’Asp di Palermo a supporto dei sopravvissuti. La struttura è off limits, l’accesso è consentito solo agli ospiti dell’hotel. Charlotte Golunsky, il marito James Emslie, entrambi di 35 anni, e la loro bambina di 1 anno, Sofia, sono arrivati nella struttura dove, ieri, erano stati condotti gli altri sopravvissuti alla tragedia. La bimba fino a stamattina era ricoverata, insieme ai genitori, all’ospedale dei Bambini di Palermo. Nella tarda mattinata la piccola è stata dimessa e la famiglia è stata trasferita in albergo. Charlotte Golunsky ha raccontato che, al momento del naufragio, dormiva insieme alla figlia quando all’improvviso si è ritrovata in acqua, tra le onde del mare in tempesta. Per evitare che la bimba annegasse l’ha tenuta con le braccia in alto, fino a quando non sono riuscite a raggiungere la zattera di salvataggio della barca.

“E’ una tragedia, sono venuto dall’ambasciata con i miei colleghi per sostenere e cercare di aiutare i cittadini britannici coinvolti in questo incidente. Vorrei esprimere loro la mia solidarietà. Stamattina ho incontrato il prefetto, la guardia Costiera e i vigili del Fuoco, ieri ho incontrato anche il viceprefetto, per offrire il mio supporto nello svolgimento delle indagini e per ringraziarli per quanto stanno facendo”. Così l’ambasciatore del Regno Unito in Italia, Edward Llewellyn, parlando con i giornalisti all’uscita dell’Hotel Zagarella. “Ho parlato con i sopravvissuti – prosegue l’ambasciatore – le indagini sono condotte dalle autorità italiane, noi abbiamo mandato i nostri ufficiali da parte del Regno Unito. Ci sono diverse persone sotto shock? La situazione è particolarmente toccante”, conclude l’ambasciatore.