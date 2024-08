Rischia di morire, volo urgente da Catania

CATANIA – Questa mattina la prefettura di Catania ha attivato un trasporto per ragioni sanitarie d’urgenza con aereo di Stato, eseguito con un Falcon 50 messo a disposizione dall’Aeronautica Militare. Il trasporto si è reso necessario per trasferire un paziente dell’ospedale Cannizzaro di Catania, affetto da una grave forma di cardiomiopatia e in imminente pericolo di vita, all’ospedale Cisanello di Pisa, presso il quale il paziente necessitava di essere ricoverato per ricevere le cure specialistiche del caso.