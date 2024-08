Uccide il padre e una vicina, poi si spara

Un cinquantenne, Ewald Kühbacher, ha ucciso il padre e una vicina di casa e poi si è sparato durante l’irruzione delle forze speciali nell’appartamento in cui si era barricato. E’ avvenuto a San Candido, in Alto Adige. L’uomo versa ora in gravi condizioni. Nell’appartamento è stato trovato il corpo senza vita del padre Hermann. È stata uccisa anche la cinquantenne Waltraud Jud, che è stata colpita sulle scale dopo essere intervenuta insospettita dai rumori che provenivano dall’appartamento di Kühbacher.