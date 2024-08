A Catania 6 nuovi punti di raccolta della cenere

CATANIA – Da martedì mattina verranno allestiti a Catania sei centri mobili per la raccolta della cenere in cui è possibile smaltire la polvere dell’Etna caduta negli spazi privati. Queste le sedi: corso Indipendenza (nei pressi dell’istituto scolastico Gemmellaro); via Imperia; via Badia; via Barletta; piazzale Asia; piazzale Acquicella. Saranno attivi ogni giorno dalle 9 alle 16.

Il residuo vulcanico può continuare a essere conferito dai cittadini anche nelle tre isole ecologiche di viale Tirreno (Trappeto Nord), via Gianni (Picanello) e viale Pecorino (San Giorgio) nei giorni e negli orari di funzionamento: “E’ preferibile che si contatti preventivamente il centro di raccolta per evitare sovraccarichi”, dice il Comune.

Ogni mercoledì mattina poi, per quattro settimane a partire dal 21 agosto, in tutta la città verrà effettuata la raccolta dei sacchetti con la cenere rimossa dai cittadini: gli involucri con la polvere dell’Etna, possibilmente non completamente ripieni, dovranno essere depositati la sera prima, cioè martedì, davanti alla propria casa o al proprio esercizio commerciale, distintamente dalla frazione giornaliera della carta. Infine è stato attivato il numero Whatsapp 3351726562 dedicato esclusivamente alle segnalazioni per lo smaltimento delle cenere vulcanica dagli spazi privati.