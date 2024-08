Tuoni e fulmini, in fiamme anche la palma

Il maltempo in queste ore sta colpendo a macchia di leopardo la Sicilia. Nel Ragusano, nel primo pomeriggio un fulmine ha colpito una palma a Ispica, nella zona della Madonna delle Grazie, incendiandola. L’episodio è stato immortalato da molti che hanno sentito prima un boato e poi visto le fiamme e il fumo in lontananza. Per fortuna, solo tanto spavento ma nessun danno a persone.





Una pioggia battente sta invece sferzando Enna con fulmini e lampi. Già ieri la pioggia aveva colpito non solo il capoluogo ma anche la provincia, in particolare la zona sud. Tra Barrafranca e Pietraperzia la grossa grandine ha praticamente distrutto il raccolto di olive. “Gli alberi sono stati sferzati dalla grandine e dal vento – dice un agricoltore -. Il raccolto è stato distrutto, era già compromesso dalla siccità e ora azzerato dalla grandine”.