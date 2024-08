Salumeria catanese rubava energia elettrica da 13 anni

CATANIA – Hanno manomesso i contatori per allacciare le rispettive attività commerciali direttamente alla rete elettrica, ma sono stati scoperti dalla polizia di Catania. Nel mirino dei controlli una salumeria-rosticceria di piazza Lincoln, nella quale è stato accertato il collegamento abusivo alla rete elettrica da ben 13 anni, con un prelievo indebito di energia per 180 mila euro. Nelle altre due attività controllate, un panificio di via Brancati e una pizzeria di via Filocomo, l’allaccio abusivo ha generato prelievi di energia per quasi 12 mila euro. I titolari delle tre attività sono stati denunciati.

In tutti e tre casi, l’energia è stata prelevata abusivamente attraverso la manomissione dei contatori e l’allaccio dei sistemi per la fornitura dell’energia elettrica direttamente alla rete dell’ente fornitore, mediante un lavoro certosino, curato nei minimi dettagli affinché, dall’esterno, nessuno potesse notare qualcosa di sospetto. Infatti, i fili elettrici venivano fatti passare da tecnici specializzati all’interno di tracce scavate nei muri e ricoperte con del cemento e, infine, imbiancate.